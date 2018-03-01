Судові процеси проти "Газпрому", ініційовані урядом Яценюка, завершились історичною перемогою - Бурбак (відео)

Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак підкреслив, що перший уряд, який приймав рішення про позов проти "Газпрому", піддавався критиці, однак, тодішнє рішення тепер приносить Україні перемоги.

Фракція "Народного фронту" привітала громадян України та команду "Нафтогазу" з другою перемогою в Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому".

Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Це історична перемога", - наголосив він.

"Це друге позитивне для України рішення в арбітражному процесі, який був розпочатий урядом Арсенія Яценюка у 2014 році проти "Газпрому". Це чергова поразка Кремля. Від фракції "Народний фронт" вітаю з перемогою команду "Нафтогазу" і Україну", - наголосив керівник фракції.

Він нагадав, що рішення позиватися до "Газпрому" було прийнято урядом Яценюка.

"Тоді, в 2014 році, усі мовчали, не вірили. А хтось зловтішався. Не кажучи вже, що до 2014 року ніхто й палець об палець не вдарив, аби вилізти з цього газового зашморгу", - наголосив керівник фракції.

Максим Бурбак підкреслив, що перший уряд, який приймав рішення про позов проти "Газпрому", піддавався критиці, однак, тодішнє рішення тепер приносить Україні перемоги.

"Ми не переживали за свої рейтинги. Ми переживали за долю країни. Ми були сильною командою для складних часів. Ми тоді вистояли і стоїмо зараз. Тому й зараз фракція "Народного фронту" є опорою парламенту. Всі рішення, які були прийняті у 2014 році урядом Яценюка, зараз приносять перемоги і здобутки для всієї країни", - наголосив керівник фракції.

"Завдячуючи двом перемогам у Стокгольмському арбітражі ми заощадили понад 60 млрд доларів. Такої перемоги ще не було. Це 75% ВВП. Якби тоді не було прийнято відповідальне державницьке рішення щодо позову до країни-агресора, впевнений, і військові дії були би завершені в 2015 році. Тому що вони би нам перекрили газовий вентиль. Тому це історична перемога", - підкреслив Максим Бурбак.

Він також звернувся до європейських партнерів з проханням не долучатися до будівництва "Північного потоку-2".

"До речі, теперішнє рішення Стокгольмського арбітражу – чудовий сигнал і деяким європейським колегам, які безвідповідально потурають Росії у будівництві "Північного потоку-2". Для Росії газ - це шантаж. Шановні європейські колеги, не лізьте в газовий зашморг Росії", - наголосив керівник фракції.