Порошенко пообіцяв не дати відкласти в "довгу шухляду" законопроект про Антикорупційний суд

Президент заявив, що не дасть "заговорити" проект "безглуздими синтаксичними чи орфографічним поправками".

Парламент навесні має ухвалити закон про Вищий антикорупційний суд.

Про це президент України Петро Порошенко сказав під час засідання Ради національної безпеки та оборони України сьогодні в Києві.

Президент нагадав, що сьогодні Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про Антикорупційний суд.

«Регламент (парламенту) дає два тижні на подачу поправок, далі має буде змістовне обговорення тих норм проекту, які викликали найбільші дискусії. Я наголошую на тому, що дискусія потрібна. Також потрібен ретельний розгляд», - додав президент.

«Я не дам «заговорити» проект безглуздими синтаксичними чи орфографічним поправками і не дам відкласти його в дуже довгу шухляду. Жодні зволікання з другим читанням є абсолютно неприпустимим», - зауважив Порошенко.

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«Вважаю, що закон має бути остаточно ухвалений весною, до речі, вона вже прийшла», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону "Про Вищий антикорупційний суд" (№7440), внесений президентом.

Законопроектом Вищий антикорупційний суд визначається як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України.

У законопроекті пропонується покласти на Вищий антикорупційний суд розгляд кримінальних проваджень як стосовно корупційних злочинів, які визначені корупційними Кримінальним кодексом України (а саме злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 Кримінального кодексу України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 КК України), так і стосовно інших, пов'язаних та об'єднаних із ними в одне кримінальне провадження.

Законопроектом пропонується встановити, що Вищому антикорупційному суду будуть підсудні корупційні та пов’язані із корупцією злочини, якщо розмір предмета злочину (предметів злочинів) або завданої ним (ними) шкоди у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на час вчинення злочину (злочинів). При цьому також передбачається встановити, що інші суди не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду. Винятки становитимуть провадження щодо корупційних злочинів, вчинених суддями або працівниками Вищого антикорупційного суду.