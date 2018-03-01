Звільнення українських політв’язнів залежить виключно від президента Росії – Геращенко

За словами Ірини Геращенко, за злочини проти України затримано близько 20 росіян, і їх готові обміняти на українських політв’язнів.

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що за злочини проти України затримано близько 20 росіян, і їх готові обміняти на українських політв’язнів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату парламенту, про це Геращенко сказала під час розгляду проекту постанови «Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження політичних репресій Російської Федерації проти громадян України внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та звільнення політичних в’язнів – громадян України» (№8064).

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«Зараз близько 20 росіян затримано за злочини проти України, і ми готові передати їх Росії задля звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка і всіх інших українців із цього списку», - сказала Геращенко.

«Я звертаюсь до Росії з проханням забрати своїх громадян та звільнити українців», - додала вона.

Геращенко підкреслила, що звільнення громадян України, на жаль, залежить виключно від президента РФ, і партнери України мають вимагати звільнення незаконно утримуваних громадян України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, Верховна Рада закликала парламенти іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій засудити дії РФ, спрямовані проти територіальної цілісності і суверенітету України, та посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.

У зверненні також вказані прізвища понад 50 громадян України, які незаконно засуджені чи заарештовані в РФ.