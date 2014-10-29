Адвокат: обрання Савченко в Раду вплине на хід справи

Зокрема, про це він заявив ВВС Україна.

За його словами, після обрання Савченко до Верховної Ради судовий процес щодо її справи в Росії вестиметься зовсім по-іншому.

"Тепер ми можемо бути впевнені, що в будь-яких переговорах, які вестимуться за участі російської влади, питання Савченко буде внесене до порядку денного", - вважає Новіков.

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Раніше у "Батьківщині" заявляли, що Савченко як депутата можуть зробити делегатом ПАРЄ, розраховуючи на надання їй міжнародного імунітету. Проте, як каже Ілля Новіков, юридично депутат іншої країни не має жодного імунітету від переслідування в Росії.

Нагадаємо, 27 жовтня московський суд продовжив термін утримання Надії Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

Сьогодні адвокат Микола Полозов повідомив, що Надія Савченко побачила по телебаченню і пізнала одного зі своїх викрадачів. Ним виявився глава так званої "ЛНР" Ігор Плотницький. Адвокати української льотчиці Надії Савченко мають намір допитати лідера "ЛНР" Ігоря Плотницького в разі, якщо в Росії проти українки відкриють справу про незаконний перетин кордону.