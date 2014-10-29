Адвокат: обрання Савченко в Раду вплине на хід справи
Адвокат українcької льотчиці Надії Савченко Ілля Новіков вважає, що обрання її до Верховної Ради вплине на її справу
Зокрема, про це він заявив ВВС Україна.
За його словами, після обрання Савченко до Верховної Ради судовий процес щодо її справи в Росії вестиметься зовсім по-іншому.
"Тепер ми можемо бути впевнені, що в будь-яких переговорах, які вестимуться за участі російської влади, питання Савченко буде внесене до порядку денного", - вважає Новіков.
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Раніше у "Батьківщині" заявляли, що Савченко як депутата можуть зробити делегатом ПАРЄ, розраховуючи на надання їй міжнародного імунітету. Проте, як каже Ілля Новіков, юридично депутат іншої країни не має жодного імунітету від переслідування в Росії.
Нагадаємо, 27 жовтня московський суд продовжив термін утримання Надії Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.
Сьогодні адвокат Микола Полозов повідомив, що Надія Савченко побачила по телебаченню і пізнала одного зі своїх викрадачів. Ним виявився глава так званої "ЛНР" Ігор Плотницький. Адвокати української льотчиці Надії Савченко мають намір допитати лідера "ЛНР" Ігоря Плотницького в разі, якщо в Росії проти українки відкриють справу про незаконний перетин кордону.