США закликали РФ не використовувати газ як політичну зброю проти України

У Держдепі вважають, що Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу.

Офіційний представник держдепартаменту США Хезер Науерт заявила про те, що американська сторона розраховує на відновлення "Газпромом" поставок газу в Україну.

Про це вона написала у своєму Twitter. За її словами, Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу.

"Постачання і транзит газу ніколи не повинні бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що "Газпром" буде поставляти газ в український транзитний трубопровід у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу", — заявила Науэрт.

Як повідомляв УНІАН, після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україні 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім різко відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,6 кг на кв. см.

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У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м блакитного палива.

За словами президента Петра Порошенка, завдяки діям «Нафтогазу» і Кабміну Україна впевнено пройде цей період без будь-яких надзвичайних ситуацій. Також президент заявив, що «Газпром» заплатить «все до копійки», згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У 2018 рік Україна увійшла з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу. 2 березня у "Нафтогазі" повідомили про збільшення обсягу імпорту газу з ЄС у п'ять разів.