Усіх затриманих в наметовому містечку біля Верховної Ради відпускають з поліції - Семенченко

Депутат повідомив, що статус усіх затриманих - свідки.

Усіх затриманих сьогодні в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради України відпускають з відділень поліції.

Про це повідомив народний депутат з фракції «Самопоміч» Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

«Незаконно затриманих, побитих і пограбованих людей з наметового містечка випускають всіх. З Шевченківського і Печерського відділень поліції. Їхній статус – свідок», - написав він.

Водночас, зазначив депутат, в лікарнях залишаються постраждалі з черепно-мозковими травмами.

«Найбільше постраждали жінки і люди похилого віку, якi прийшли підтримати ветеранів. Зараз забираємо «свідків» і їдемо по лікарнях», - додав Семенченко.

Читайте такожДим, кров і натовпи правоохоронців: як розігнали наметове містечко під Радою (фоторепортаж)Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.

Нагадаємо, що 27 лютого біля ВР відбулися сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак активісти почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. Тоді було затримано 9 активістів.