Палили шини, є поранені: біля наметового містечка під ВР сталися сутички між поліцією та протестувальниками (фото, відео)

Поліція прийшла під ВР до наметового містечка проводити слідчі дії у низці кримінальних справ, затримано близько 30 осіб.

Біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Про це повідомляє "Українська правда". В ході сутичок протестувальники підпалили шини. Поліція затримала близько 30 осіб. Повідомляється, що з обох боків є поранені. Діагнози: черепно-мозкові травми, газові опіки.

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Як повідомили очевидці, поліція прийшла під ВР до наметового містечка проводити слідчі дії у низці кримінальних справ. У відповідь на це люди з містечка почали палити шини.

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"Відповідно до ухвали суду поліція проводить слідчі дії під ВР у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень. Перешкоджання цим слідчим діям припиняються відповідно до закону", - зауважив речник МВС Артем Шевченко у Facebook.

За його словами, під час проведення слідчих дій відповідно до ухвал суду на вулиці Грушевського слідчо-оперативна група знайшла два предмети схожі на гранати.

ВІДЕО: "Українська правда"

Поліція стверджує, що вона належить одному із затриманих. Зазначається, що демонтувати містечко - не є метою поліції. Правоохоронці звільняють проїжджу частину вулиці Грушевського. Проїзд перекрито. Наметове містечко оточене поліцією з усіх сторін.

Раніше повідомлялося, що активісти заявляють про початок зачистки наметового містечка під Радою. Під парламент стягнули поліцію і загони Національної гвардії. Також зі сторони Маріїнського парку стоять машини швидкої допомоги, пожежні машини і автозаки.