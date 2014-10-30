Тягнибок після "прольоту" на виборах: "Свобода" розриває угоди з партнерами по Майдану

Лідер Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олег Тягнибок заявляє, що очолювана ним партія оскаржуватиме підрахунок голосів у суді, оскільки знає, що отримала значно більшу кількість голосів виборців, ніж наразі офіційно оголошують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок заявив сьогодні, виступаючи на мітингу в Києві біля будівлі Центральної виборчої комісії.

“Звертаюсь до тих, хто зараз працює в комісіях, звертаюсь до тих, хто буде боротися в судах, ми будемо боротися тому, що знаємо, що ми проходимо в парламент. Тому, що ми знаємо, що тих голосів, яких не вистачає, “Свобода” їх мала”, - сказав Тягнибок.

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Він нагадав, що всі екзит-поли, в тому числі міжнародні, показували, що “Свобода” випереджає навіть партію “Батьківщина”. Аналізуючи ситуацію, Тягнибок зазначив, що таким чином складається враження, що партію “Свобода” почали ”зливати”. “Але зливати почали «Свободу» не зараз після підрахунку голосів, а після Майдану. І тепер "Свобода" не зобов'язана дотримуватися домовленостей зі своїми партнерами з коаліції. Сьогодні Кремлю і Путіну не вигідно, щоб «Свобода» була в парламенті. Москві краще мати інші фракції — ліберального спрямування, бо з ними можна домовитись, а зі “Свободою” домовитись неможливо”, - зазначив Тягнибок.

За його словами, «багато є тих, хто не хоче бачити в українському парламенті представників національних інтересів, а хочуть бачити тих, хто відстоюватиме інтереси олігархів». Він підкреслив, що «Свобода” все робила чесно в інтересах України, і “Свобода” не програла, і ніколи не програє”.

Лідер партії зазначив, що сьогоднішній мітинг під ЦВК - це початок мобілізації “Свободи”, яка і далі в будь-якому випадку буде відстоювати інтереси українців.

У свою чергу обраний за попередніми даними народним депутатом у мажоритарному окрузі “свободівець” Юрій Левченко також наголосив, що насправді “Свобода” отримала “ці злощасні 6 з чимось відсотків”, але зменшувати відсоток почали ті сили, які не хочуть мати націоналістичної фракції.

На думку Левченка, “це робиться для того, щоб голос нації не звучав так гучно у новій Раді, як звучав у попередній”. За його словами, новообраний парламент буде ліберальним як в політичному, так і в економічному плані.

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“Але ми з цього з вами вийдемо сильнішими, через місяць-півроку люди побачать, хто як голосує і кого вони обрали», - наголосив Левченко. Він зауважив, що в майбутній Верховній Раді «буде не 7 «свободівців», а буде ще потужніша фракція, ніж була у ВР сьомого скликання”.

По завершенні мітингу його учасники мають намір сформувати делегацію, зокрема з новообраних депутатів-мажоритарників від “Свободи”, яка зустрінеться з керівництвом ЦВК і донесе їм свою позицію.