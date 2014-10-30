«Вишеградська четвірка» та Велика Британія закликають РФ не визнавати «виборів» у ДНР та ЛНР

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна заява оприлюднена сьогодні урядом Великої Британії,

«Міністри вважають так звані «вибори» нелегітимними і такими, що суперечать Мінському протоколу. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися Мінського протоколу і Мінського меморандуму і діяти в напрямку мирного врегулювання конфлікту і відновлення стабільності, що базується на повній повазі незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України», - йдеться у заяві.

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Одночасно міністри закликали Російську Федерацію сприяти мирному вирішенню конфлікту, відмовившись визнати такі «вибори». «Єдині вибори, які мають легітимність в Україні, є ті, що відбуваються у відповідності із законодавством України», - наголосили міністри.

Автори заяви підтвердили, що мирне вирішення кризи в Україні має грунтуватися виключно на принципі поваги незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

До «Вишеградської четвірки» входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У рамках мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України. Проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав так званих Донецької і Луганської "народних республік".

Разом з тим США і ЄС заявили, що проведення виборів у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» буде порушенням мінських домовленостей.

17 жовтня під час багатосторонніх переговорів в Мілані за участю президента РФ Володимира Путіна президент України Порошенко заявив, що місцеві вибори на Донбасі повинні пройти відповідно до підписаного ним напередодні закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей – 7 грудня.

28 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова визнати результати «виборів» у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».