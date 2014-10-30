ЄС може посилити санкції проти РФ, якщо вона визнає вибори в "ДНР" і "ЛНР"

Про це з посиланням на джерело в структурах ЄС повідомляє "Комерсант".

У Брюсселі вважають, що проведення виборів у цей день суперечить Мінським угодам. Таким чином, визнаючи підсумки голосування, Росія сприятиме не врегулюванню української кризи, а трансформації її в "заморожений конфлікт".

Читайте такожПсевдовибори у "ДНР" і "ЛНР" посилили падіння російського рубляЗахідні країни і Росія кардинально розходяться в оцінці легітимності намічених на 2 листопада виборів нових голів і депутатів парламентів самопроголошених "народних республік" у Донецькій та Луганській областях.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав вибори в ДНР і ЛНР "одним з найважливіших напрямків Мінських домовленостей", запевнивши, що Москва, "звичайно, визнає їх результати".