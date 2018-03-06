У Чехії головою комісії з контролю над силовиками обрали депутата, який незаконно відвідував Донбас

Упродовж останніх років депутат Ондрачек поширює спотворену чи неправдиву інформацію про події в Україні.

Головою комісії чеського парламенту з контролю Генеральної інспекції органів безпеки був обраний Зденек Ондрачек.

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Це призначення у спільній заяві розкритикували українські організації Чехії, передає радіо Свобода.

«Упродовж останніх років депутат Ондрачек поширює спотворену чи неправдиву інформацію про події в Україні. Разом із іншими депутатами від Комуністичної партії Чехії у січні 2016 року, він відвідав окуповану українську територію в Донецькій області, чим порушив українські закони та принципи міжнародного права», – вказують автори заяви.

Вони також нагадують, що депутат Ондрачек «брав участь у силовому придушенні демонстрацій під час Тижня Яна Палаха у січні 1989 року як член загону міліції спецпризначення «SNB».

«Той факт, що одну з найбільш важливих інституцій, яка займається питаннями безпеки, очолює людина, яка порушує демократичні принципи і захищає агресію проти України, викликає певні побоювання», – вказують чеські українці.