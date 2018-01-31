Євродепутат від Чехії публічно вибачився перед Джемілєвим за заклик Земана змиритися з окупацією Криму

Європарламентар заявив, що за часів СРСР Джемілєв публічно виступив проти «окупації моєї країни радянською армією і сидів три чи чотири роки у в’язниці за цей мужній подвиг».

Депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Щетина публічно вибачився перед лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим за те, що чеський президент Мілош Земан закликав його змиритися з нелегальною анексією Криму.

Читайте такожПрезидент Чехії знову зробив скандальну заяву щодо КримуЯк повідомляє власний кореспондент УНІАН, це він зробив в середу в Брюсселі в Європейському парламенті в рамках конференції «4 роки окупації – шлях підтримувати Крим та кримських татар», яка пройшла за участю лідерів кримських татар, зокрема Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Щетина нагадав, що за часів Радянського Союзу Джемілєв публічно виступив проти «окупації моєї країни радянською армією і сидів три чи чотири роки у в’язниці за цей мужній подвиг».

«Я хоті би йому ще раз за це подякувати, але дозвольте мені використати цей момент. На жаль, президент моєї країни, я маю на увазі пана Земана, він закликав публічно Мустафу до того, щоб він змирився з тим, що Крим окупований, що він належить Росії. Мені за це соромно, я хочу, Мустафа, перед вами за це публічно вибачитися», - сказав депутат Європейського парламенту.

Ці слова були зустрінуті оплесками.