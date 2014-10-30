У Луцьку згорів BMW кандидата в депутати від «Об’єднання Самопоміч»
У Луцьку вночі 30 жовтня згорів автомобіль марки BMW, що належить кандидату у народні депутати на позачергових парламентських виборах від партії «Об’єднання Самопоміч» Юлії Вусенко.
Як повідомила кореспонденту УНІАН сама Вусенко, загорання автомобіля сталося близько 2 ночі біля будинку, де вона мешкає. Спочатку її чоловік намагався загасити полум’я самостійно, пізніше на місце прибули пожежники та міліціонери.
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Кандидат вже звернулася до міліції із відповідною заявою про пошкодження майна, однак зазначила, що не отримувала ніяких погроз та поки не має ворогів у політиці, тому не може однозначно стверджувати, що це був підпал.
Наразі правоохоронці проводять експертизу, щоб встановити причину загоряння.
Нагадаємо, що Вусенко зареєстрована під 36-м номером у виборчому списку партії «Об’єднання Самопоміч» на позачергових парламентських виборах.