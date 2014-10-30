Порошенко обговорив з новим Головою Європейської Комісії ситуацію в Україні

Як зазначається в повідомленні, Юнкер привітав президента із демократичним проведенням парламентських виборів та висловив сподівання, що невдовзі в Україні буде сформований новий Уряд.

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Президент подякував за високу оцінку виборів і відзначив, що українці пройшли складне випробування на демократію, провівши вільні та прозорі вибори у важких умовах, в яких опинилася країна.

Глава держави висловив сподівання на подальшу розбудову відносин України із Європейським Союзом, зокрема, ефективну імплементацію Угоди про Асоціацію.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі. Порошенко поінформував, що недотримання бойовиками двостороннього режиму припинення вогню та намір провести нелегітимні вибори 2 листопада руйнують Мінські домовленості про мирне врегулювання.

Крім цього, Порошенко та Юнкер торкнулись питання макрофінансової допомоги Євросоюзу для України. Зокрема, Порошенко відзначив, що Україна очікує надходження двох траншів на загальну суму 760 мільйонів євро до кінця року, усвідомлюючи, що для цього необхідно створити дієвий Уряд, який забезпечить прозоре використання цих коштів.

Також співрозмовники обговорили хід трьохсторонніх газових консультацій, які сьогодні відбуваються у Брюсселі, і відзначили необхідність запровадження фінансових механізмів для налагодження безперебійних поставок російського газу до України та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Порошенко запросив Юнкера здійснити свій перший візит у якості Голови Європейської Комісії до України.