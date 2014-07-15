Європарламент підтримав Юнкера на посаду президента Єврокомісії
15:06, 15 липня 2014Світ
0 0
Європейський парламент підтримав кандидатуру Жана-Клода Юнкера на посаду президента Європейської комісії.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, за нього у вівторок в Страсбурзі в ході пленарного засідання ЄП проголосували 422 депутати з 729. Для позитивного результату Жану-Клоду Юнкеру необхідно було отримати 376 голосів.
47 – утрималися, 10 бюлетенів визнані такими, що не зараховані, проти – 250.
Читайте такожЖан-Клод Юнкер виступив в підтримку українського народу
Голосування було таємним з використанням бюлетенів.
Юнкер був висунутий на цю посаду Радою ЄС 27 червня.
16 липня ЄС погодить кандидатури на посади Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, яку обіймає Кетрін Ештон та президента Ради ЄС замість Хермана Ван Ромпея.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter