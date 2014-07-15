Європарламент підтримав Юнкера на посаду президента Єврокомісії

Як передає власний кореспондент УНІАН, за нього у вівторок в Страсбурзі в ході пленарного засідання ЄП проголосували 422 депутати з 729. Для позитивного результату Жану-Клоду Юнкеру необхідно було отримати 376 голосів.

47 – утрималися, 10 бюлетенів визнані такими, що не зараховані, проти – 250.

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Голосування було таємним з використанням бюлетенів.

Юнкер був висунутий на цю посаду Радою ЄС 27 червня.

16 липня ЄС погодить кандидатури на посади Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, яку обіймає Кетрін Ештон та президента Ради ЄС замість Хермана Ван Ромпея.