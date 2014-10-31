В країнах ЄС мають знати правду про ціну, яку Україна сплачує за незалежність - Геращенко

Схід України потребує більш якісної, продуманої активної інформаційної політики держави, переконана уповноважений президента з питань врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це вона сказала під час відкриття фотовиставки «Донбас: війна та мир», на якій зібрані більше 60 робіт українських журналістів, фотографів, волонтерів, бійців добровольчих батальйонів і яка проходить за сприяння уповноваженого президента.

Читайте такожАтака на 32-й блокпост була перевіркою ударної групи бойовиків і військ РФ - Тимчук

Геращенко наголосила на тому, що продумана активна інформаційна політика держави щодо східних регіонів сприятиме нормалізації ситуації та встановленню миру. «Нам потрібно активніше просувати правду про ситуацію на сході країни – як всередині України, так і ззовні, у країнах ЄС в першу чергу», - підкреслила вона.

Уповноважений президента відзначила, що проти України ведеться агресивна інформаційна війна, для перемоги у якій треба діяти ефективно. Надзвичайно важливою є роль незалежних ЗМІ, які щодня інформують громадян України про ситуацію на сході.

За словами Геращенко, у країнах Євросоюзу громадяни та політики також мають знати правду про високу ціну, яку платить Україна за незалежність і відстоювання територіальної цілісності. "Правдиві кадри й емоційна жорстка реальність, зафіксована на цих фотографіях, допоможуть донести позицію до української аудиторії і до політиків в Європі", - наголосила уповноважений президента. 8 грудня виставка буде презентована у Європарламенті для євродепутатів.

Читайте такожЗа добу бойовики та російські найманці 45 разів порушили режим "тиші"

Геращенко зауважила, що у жителів Донбасу ще існує багато міфів і стереотипів щодо політики Києва, а Росія за допомогою пропаганди спотворює суспільну думку. Тому питання національної інформаційної безпеки і продуманої інформаційної політики сьогодні виходять на перший план, підкреслила вона.

Фотовиставка «Донбас: війна та мир» працюватиме у Виставковому залі на Андріївському узвозі, 23 у Києві з 30 жовтня по 2 листопада. До експозиції увійшло 60 фотографій журналістів, учасників АТО, місцевих жителів і волонтерів.