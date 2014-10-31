Росія продовжує вести розвідку з повітря біля Одеси
За добу прикордонники зафіксували 3 російські безпілотники в районі н.п. Сартана, Велика Новосілка Донецької області та н.п. Садове Одеської області на придністровському сегменті українсько-молдовської ділянки кордону.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.
«Незаконні збройні формування та ЗС РФ продовжують ведення повітряної розвідки на кордоні та в контрольованих районах вздовж лінії бойових зіткнень за допомогою безпілотних літальних апаратів», - йдеться в повідомленні.
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За минулу добу прикордонники зафіксували застосування безпілотників у 3 випадках. Літальні апарати були виявлені в районі н.п. Сартана, Велика Новосілка (Донецька область). Ще один безпілотний літальний апарат виявлений прикордонниками на придністровському сегменті українсько-молдовської ділянки кордону поблизу українського н.п. Садове (Одеська область).
Протягом минулої доби обстрілів, бойових зіткнень та нападів на підрозділи Держприкордонслужби з боку збройних бандформувань не було.