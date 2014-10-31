Новий уряд сформують не раніше грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Традиційно в Україні з останнього дня виборів до першого дня сесії парламенту проходить від 15 до 40 днів. Тепер я думаю, що перша сесія парламенту буде в кінці цього місяця, після того ми маємо обрати спікера парламенту, після того тільки ми оберемо нового прем’єр-міністра та уряд. Я думаю, що це буде в перших числах грудня, не раніше», - зазначив Найєм.

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«Я думаю, що до того ми маємо вирішити усі проблеми в суді, тому що в багатьох округах є проблеми з результатами виборів», - додав Найєм.