Новий уряд сформують не раніше грудня
16:22, 31 жовтня 2014Політика
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Кандидат у народні депутати від партії «Блок Петра Порошенка» Мустафа Найєм прогнозує створення нового уряду на початку грудня.
Уряд сформують в перших числах грудня, не раніше / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.
«Традиційно в Україні з останнього дня виборів до першого дня сесії парламенту проходить від 15 до 40 днів. Тепер я думаю, що перша сесія парламенту буде в кінці цього місяця, після того ми маємо обрати спікера парламенту, після того тільки ми оберемо нового прем’єр-міністра та уряд. Я думаю, що це буде в перших числах грудня, не раніше», - зазначив Найєм.
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«Я думаю, що до того ми маємо вирішити усі проблеми в суді, тому що в багатьох округах є проблеми з результатами виборів», - додав Найєм.
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