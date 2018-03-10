Волкер найближчим часом відвідає Україну
13:25, 10 березня 2018Політика
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Дати візиту наразі немає.
Курт Волкер / REUTERS
Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер найближчим часом відвідає Україну.
Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у суботу в Брюсселі на полях Брюссельського форуму.
«Найближчим часом я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід», - зазначив Волкер.
Водночас, за словами американського дипломата, дати візиту ще немає.
Як повідомляв УНІАН, 11-12 березня до України з робочим візитом завітає високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні.
У програмі візиту - зустрічі Могеріні з президентом України Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом, а також представниками ОБСЄ.
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