Дати візиту наразі немає.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер найближчим часом відвідає Україну.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у суботу в Брюсселі на полях Брюссельського форуму.

«Найближчим часом я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід», - зазначив Волкер.

Водночас, за словами американського дипломата, дати візиту ще немає.

Як повідомляв УНІАН, 11-12 березня до України з робочим візитом завітає високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні.

У програмі візиту - зустрічі Могеріні з президентом України Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом, а також представниками ОБСЄ.