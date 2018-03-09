Порошенко проведе зустріч із Могеріні 12 березня у Києві

Співрозмовники обговорять ситуацію на Донбасі, скоординують позиції щодо невизнання виборів президента РФ в окупованих Криму та Севастополі, а також підтримку з боку ЄС реформ в Україні.

У понеділок, 12 березня, президент України Петро Порошенко проведе зустріч з віце-президентом Європейської комісії – високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбудеться у Києві в рамках візиту Могеріні до України.

Під час зустрічі співрозмовники обговорять питання безпекової ситуації на Донбасі та перспективи започаткування миротворчої місії ООН на підтримку імплементації Мінських домовленостей.

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Сторони також скоординують позиції щодо невизнання незаконних виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя та обговорять шляхи подальшого вдосконалення санкційної політики проти Росії за підрив територіальної цілісності та суверенітету України, а також підтримку з боку ЄС реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.