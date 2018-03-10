Спецоперація з викриття Рубана тривала 9-10 місяців – речник МВС

За словами Артема Шевченка, СБУ має достатню кількість переконливих доказів у справі Рубана, підозрюваного у підготовці терактів.

Спецоперація з викриття керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана тривала 9-10 місяців.

Про це речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це реально хороша, багатомісячна, дев’ять або навіть десять місяців тривала ця спецоперація, оперативна розробка цієї та низки інших осіб Службою безпеки у взаємодії з військовими. Я думаю, що те, що ми побачили, - це переконливо, і результат вже є досить гідний", – сказав Шевченко.

Також він вважає оголошення підозри Рубану більш ніж обґрунтованим.

"Для мене є достатнім обсяг інформації, наданий СБУ, щоб вважати більш ніж обгрунтованою підозру Рубану. На цей час мені здаються досить переконливими ті докази, не всі, а, за моїми оцінками, частина п’ята, від того, що має спецслужба у своєму розпорядженні. Мені вони видаються доволі переконливими", – сказав він.

Операцію щодо затримання Рубана Шевченко назвав "невипадковою", і справа, на його думку, має судову перспективу.

Читайте такожРубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва – голова СБУ

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах.

За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.