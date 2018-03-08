Європарламент не спостерігатиме за президентськими виборами в Росії

Європарламент не направлятиме спостерігачів на президентські вибори в Росії 18 березня, а також в Азербайджані 11 квітня.

Заплановані на 18 березня президентські вибори в Російській Федерації відбудуться без участі спостерігачів від Європейського парламенту.

Про це у середу, 7 березня, заявили співголови групи Європарламенту з підтримки демократії Девід Макаллістер (David McAllister) та Лінда Макаван, повідомляється на сайті Європарламенту, повідомляє DW.

Так само не буде спостерігачів від Європарламенту на президентських виборах в Азербайджані, йдеться у повідомленні. "Європарламент не спостерігатиме за цим електоральним процесом і як наслідок не коментуватиме ні цей процес, ані результати, які будуть оголошені після того", - зазначається на сайті Європарламенту.

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Жоден окремий євродепутат не отримав мандата спостерігати чи коментувати електоральні процеси від імені Європарламенту. Водночас, якщо окремі євродепутати таки вирішать спостерігати за виборами, то вони робитимуть це за власною ініціативою, і жодні їхні заяви або дії не будуть пов'язані з Європарламентом.

Пропозиції офіційних російських організацій деяким міжнародним спостерігачам покрити витрати на подорож та проживання суперечать етичним принципам спостереження за виборами, - наголошується у повідомленні.