Уряд Німеччини не визнає сепаратистські вибори на Донбасі
Так звані вибори на Донбасі, заплановані сепаратистами на 2 листопада, є контрпродуктивними і суперечать мінським домовленостям.
Крім цього, вони ускладнюють вирішення конфлікту на сході України, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє DW.DE.
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Про це повідомив віце-речник німецького уряду Георг Штрайтер в Берліні з посиланням на зміст телефонної розмови Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним. "Уряд не визнає ці нелегітимні вибори", - наголосив Георг Штрайтер, додавши, що такою є позиція і Євросоюзу.
Георг Штрайтер нагадав, що телефонна розмова глави німецького уряду відбулась і з президентами України та Франції Петром Порошенком та Франсуа Олландом. "Усі учасники (телефонної розмови. - Ред.) закликали до негайного дотримання припинення вогню та погодились, що конфлікт має бути завершений лише за умови дотримання територіальної цілісності України", - сказав віце-речник.
Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Петро Порошенко закликали Росію також не визнавати ці так звані вибори, оскільки вони суперечать мінським домовленостям.