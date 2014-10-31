Уряд Німеччини не визнає сепаратистські вибори на Донбасі

Крім цього, вони ускладнюють вирішення конфлікту на сході України, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє DW.DE.

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Про це повідомив віце-речник німецького уряду Георг Штрайтер в Берліні з посиланням на зміст телефонної розмови Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним. "Уряд не визнає ці нелегітимні вибори", - наголосив Георг Штрайтер, додавши, що такою є позиція і Євросоюзу.

Георг Штрайтер нагадав, що телефонна розмова глави німецького уряду відбулась і з президентами України та Франції Петром Порошенком та Франсуа Олландом. "Усі учасники (телефонної розмови. - Ред.) закликали до негайного дотримання припинення вогню та погодились, що конфлікт має бути завершений лише за умови дотримання територіальної цілісності України", - сказав віце-речник.

Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Петро Порошенко закликали Росію також не визнавати ці так звані вибори, оскільки вони суперечать мінським домовленостям.