У Новомосковську кремезні чоловіки намагалися вдертися в помешкання члена ОВК № 38

На 38-му Новомосковському окрузі заявляють про фізичні погрози та тиск на членів комісії, йдеться в сюжеті ТСН.

Одна з членів ОВК розповіла, що до неї додому приходили кремезні чоловіки і намагалися вибити двері.

"Після 12-ої ночі я почула гучний стукіт у двері. Побачила двох кремезних молодих чоловіків, які почали виламувати мої двері, ламати ручку, щось робити із дверним замком. Я дуже злякалася і викликала міліцію", - каже член ОВК №38 Олена Змієнко.

Читайте такожЦВК отримала від Луганщини перші протоколи з "мокрими" печатками

Перелякана жінка припускає, що так її намагалися змусити фальшувати результати виборів.

Це не перший сигнал з цього округу про порушення. Раніше активісти вказували на масовий підкуп виборців – зокрема людям пропонували знижки на хлібобулочні вироби, якщо вони підтримають одного з кандидатів.

Під час підрахунку голосів фальсифікації набули ознак вже фізичного тиску.

<cke:embed src="http://tsn.ua/bin/player/embed.php/384569356" type="application/x-shockwave-flash" width="620" height="480 allowfullscreen=" true'="" allowscriptaccess="always">