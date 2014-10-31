У Новомосковську кремезні чоловіки намагалися вдертися в помешкання члена ОВК № 38
Черговий виборчий скандал розгоряється цього разу на Дніпропетровщині.
На 38-му Новомосковському окрузі заявляють про фізичні погрози та тиск на членів комісії, йдеться в сюжеті ТСН.
Одна з членів ОВК розповіла, що до неї додому приходили кремезні чоловіки і намагалися вибити двері.
"Після 12-ої ночі я почула гучний стукіт у двері. Побачила двох кремезних молодих чоловіків, які почали виламувати мої двері, ламати ручку, щось робити із дверним замком. Я дуже злякалася і викликала міліцію", - каже член ОВК №38 Олена Змієнко.
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Перелякана жінка припускає, що так її намагалися змусити фальшувати результати виборів.
Це не перший сигнал з цього округу про порушення. Раніше активісти вказували на масовий підкуп виборців – зокрема людям пропонували знижки на хлібобулочні вироби, якщо вони підтримають одного з кандидатів.
Під час підрахунку голосів фальсифікації набули ознак вже фізичного тиску.