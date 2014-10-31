В Донецьку не працює мобільний оператор МТС - міськрада
У Донецьку в цей час тихо, повідомлення про події в районах від жителів не надходять, мобільний оператор МТС у місті не працює.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
У повідомленні наголошується, що в самій компанії МТС пояснили - це пов`язано з тим, що стався збій в роботі обладнання, фахівці компанії МТС займаються усуненням неполадок. Конкретні терміни відновлення мобільного зв`язку невідомі.
У міськраді також констатували, що сьогодні, 31 жовтня, енергетики продовжували вести роботи з ремонту і заміни ліній електропередачі, пошкоджених в результаті бойових дій. Відновлено електропостачання близько 11,4 тис. абонентів селища Лідіївка в Кіровському районі міста.
Читайте також«МТС Україна» продала своє майно в окупованому Криму майже за 18 млн євро
Залишаються знеструмленими: у Петровському районі селище Трудовскіє; в Куйбишевському районі 16 - п`ятиповерхових будинків, 1 - дев`ятиповерховий і 1,5 тис. будинків приватного сектору селища Жовтневий; у Київському районі частково знеструмлено приватний сектор мікрорайону Привокзальний.