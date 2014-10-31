В Донецьку не працює мобільний оператор МТС - міськрада



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що в самій компанії МТС пояснили - це пов`язано з тим, що стався збій в роботі обладнання, фахівці компанії МТС займаються усуненням неполадок. Конкретні терміни відновлення мобільного зв`язку невідомі.

У міськраді також констатували, що сьогодні, 31 жовтня, енергетики продовжували вести роботи з ремонту і заміни ліній електропередачі, пошкоджених в результаті бойових дій. Відновлено електропостачання близько 11,4 тис. абонентів селища Лідіївка в Кіровському районі міста.

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Залишаються знеструмленими: у Петровському районі селище Трудовскіє; в Куйбишевському районі 16 - п`ятиповерхових будинків, 1 - дев`ятиповерховий і 1,5 тис. будинків приватного сектору селища Жовтневий; у Київському районі частково знеструмлено приватний сектор мікрорайону Привокзальний.