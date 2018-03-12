В Раді закликали прийняти закон про державну мову в першому читанні вже цього тижня

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак підкреслив, що на сьогодні немає закону про державну мову, існує лише норма Конституції, тому парламент повинен виконати свій обов’язок і прийняти закон про державну мову.

Фракція «Народний фронт» наполягає на розгляді цього пленарного тижня в першому читанні законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак.

«Народний фронт» наполягає, щоб під час цих двох пленарних тижнів ми розглянули і прийняли у першому читанні законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної (5670-д). Під законопроектом стоять підписи понад 80 депутатів з різних фракцій. У сесійній залі маємо компроміс більшості фракцій щодо цього важливого законопроекту», - наголосив він.

Максим Бурбак підкреслив, що на сьогодні немає закону про державну мову, існує лише норма Конституції, тому парламент повинен виконати свій обов’язок і прийняти закон про державну мову.

«Сьогодні у нас немає закону про державну мову, хоча стаття 10 Конституції України говорить, що: «Державною мовою в Україні є українська мова». Наприкінці лютого Конституційний Суд України визнав неконституційним підривний закон парочки «регіоналів», який захищав в Україні не українську, а російську мову. Конституційний Суд свою справу зробив – відновив законність і справедливість. Тепер свій обов’язок маємо виконати ми», - підкреслив керівник фракції.

Він також зазначив, що законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної має широку підтримку серед експертів, громадськості та науковців.

«Академічне середовище та українські інтелектуали активно підтримують цей законопроект. Відкладати його розгляд у довгу шухляду не маємо права. Наша фракція наполягає на його якнайшвидшому прийнятті. Захист та утвердження української мови – це питання національної безпеки і протидія гібридній агресії «рускава міра»», - наголосив Максим Бурбак.