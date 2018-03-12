У Савченко заявили, що нардеп не отримувала повістки на допит СБУ

Савченко знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ, де в неï запланованi зустрiчi з європарламентарями.

Позафракційний депутат Надія Савченко не отримувала повісток або запрошень на допит до СБУ, вона перебуває з робочим візитом у ПАРЄ.

Про це повідомила прес-секретар нардепа Проторченко Тетяна на сторінці у Facebook.

"Надія Савченко знаходиться з робочим візитом в ПАРЄ, де в неï запланованi зустрiчi з європарламентарями з питань визволення українських політв’язнів з рф. Повісток, запрошень чи будь-яких інших документів, Надія Вікторівна, відповідно не отримувала", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Савченко викликають на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

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8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях. Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.