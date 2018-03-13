Собчак назвала окупований Крим джерелом "всіх бід" і проблем Росії (відео)
11:25, 13 березня 2018Політика
6184 0
Собчак також заявила, що мала намір потрапити в Крим за українськими правилами не для політичної агітації там.
Ксенія Собчак / REUTERS
Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак вважає, що Крим є для Росії великою проблемою, яку належить вирішувати наступним поколінням.
Читайте такожНа передвиборних дебатах у Росії посварилися через Україну
Про це вона заявила в ході теледебатів на одному з пропагандистських каналів РФ.
«Ще моїм дітям доведеться вирішувати кримську проблему, через яку у нас сьогодні і санкції і всі біди і величезна кількість проблем зі всім світом. Це велика-велика проблема», – сказала Собчак.
«Я вважаю, що Росія порушила всі міжнародні домовленості», – додала вона.
Також політик заявила, що мала намір потрапити в Крим за українськими правилами не для політичної агітації там, а з метою провести на півострові гуманітарну акцію.
Відео: канал Youtube "Росія-Україна"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter