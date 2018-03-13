Собчак назвала окупований Крим джерелом "всіх бід" і проблем Росії (відео)

Собчак також заявила, що мала намір потрапити в Крим за українськими правилами не для політичної агітації там.

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак вважає, що Крим є для Росії великою проблемою, яку належить вирішувати наступним поколінням.

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Про це вона заявила в ході теледебатів на одному з пропагандистських каналів РФ.

«Ще моїм дітям доведеться вирішувати кримську проблему, через яку у нас сьогодні і санкції і всі біди і величезна кількість проблем зі всім світом. Це велика-велика проблема», – сказала Собчак.

«Я вважаю, що Росія порушила всі міжнародні домовленості», – додала вона.

Також політик заявила, що мала намір потрапити в Крим за українськими правилами не для політичної агітації там, а з метою провести на півострові гуманітарну акцію.

Відео: канал Youtube "Росія-Україна"