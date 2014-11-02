Москаль про псевдовибори на Донбасі: "Завтра ми отримаємо Придністров’я-2"

Після незаконних виборів, влаштованих на території підконтрольній так званій «Луганській народній республіці» Україна може отримати друге Придністров’я.

Так прокоментував прийдешні псевдовибори голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль телефоном в ефірі Громадського.

«Що б не відбулося, як на мене, ситуація дуже тривожна: прапор вони вже мають, герб мають, завтра матимуть народну раду у вигляді парламенту», – сказав він.

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Одночасно за інформацією Москаля, на сепаратистське волевиявлення йдуть «партія війни та партія миру». Другі – це люди, налаштовані хоча б на переговори з українською владою, оскільки «у нас спільний газ, спільна вода спільна електрика». Однак значна частина населення все ще підтримує продовження військового конфлікту.

При цьому, за словами очільника ЛОДА, офіційно партій в «ЛНР» немає. Всі йдуть за списками громадських організацій

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Сепаратисти навіть прийняли відповідні «закони» – про вибори депутатів до «Народної ради» та «Про центральну виборчу комісію».

Також, за інформацією Москаля, виборчі дільниці для «ЛНР» організували на території Російської Федерації - у Воронезькій та Ростовській областях.