Москаль про псевдовибори на Донбасі: "Завтра ми отримаємо Придністров’я-2"
За інформацією губернатора, виборчі дільниці для "ЛНР" організували не лише на Луганщині, а й на території Російської Федерації.
Після незаконних виборів, влаштованих на території підконтрольній так званій «Луганській народній республіці» Україна може отримати друге Придністров’я.
Так прокоментував прийдешні псевдовибори голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль телефоном в ефірі Громадського.
«Що б не відбулося, як на мене, ситуація дуже тривожна: прапор вони вже мають, герб мають, завтра матимуть народну раду у вигляді парламенту», – сказав він.
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Одночасно за інформацією Москаля, на сепаратистське волевиявлення йдуть «партія війни та партія миру». Другі – це люди, налаштовані хоча б на переговори з українською владою, оскільки «у нас спільний газ, спільна вода спільна електрика». Однак значна частина населення все ще підтримує продовження військового конфлікту.
При цьому, за словами очільника ЛОДА, офіційно партій в «ЛНР» немає. Всі йдуть за списками громадських організацій
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Сепаратисти навіть прийняли відповідні «закони» – про вибори депутатів до «Народної ради» та «Про центральну виборчу комісію».
Також, за інформацією Москаля, виборчі дільниці для «ЛНР» організували на території Російської Федерації - у Воронезькій та Ростовській областях.