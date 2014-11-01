США закликають усі країни не визнавати псевдовибори у "ДНР" і "ЛНР"

США не визнають призначені на 2 листопада «вибори» в самопроголошенихДонецькій та Луганській «народних республіках» («ДНР» і «ЛНР»), оскільки вважають їх незаконними.

Про це заявила на зустрічі з журналістами офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі, повідомляє ТАСС.

Ці "вибори" суперечать Мінським домовленостям про врегулювання ситуації в Україні, сказала американський дипломат.

Вона заявила, що США закликають інші країни також не визнавати результати «виборів», призначених на 2 листопада в «ДНР» і «ЛНР».

Представник Держдепартаменту нагадала, що США вважають законними тільки ті вибори в Україні, які були призначені урядом країни, а саме парламентські вибори, що відбулися 26 жовтня, і вибори в місцеві органи влади в Донецькій і Луганській областях 7 грудня відповідно до закону про особливий статус Донбасу.

Офіційний представник Ради національної безпеки (СНБ) при Білому домі Бернадетт Міхан також заявив, що проведення «виборів» в «ДНР» і «ЛНР» стане порушенням Мінських домовленостей.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова визнати результати «виборів» Народних рад і глав «ДНР» і «ЛНР».

Читайте такожУ РНБО розповіли, чим загрожують мешканцям Донбасу псевдовибори бойовиків "ДНР" і "ЛНР" (інфографіка)Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримці російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України, проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і розділів "народних республік".

Раніше США і Євросоюз уже заявляли, що проведення самопроголошених "виборів" буде порушенням Мінських домовленостей.

28 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що оголошені бойовиками «ДНР» і «ЛНР» псевдовибори ставлять під загрозу весь мирний процес.