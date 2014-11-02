Штаб АТО: Найскладніша ситуація – в районі Кримського на Луганщині

Вночі обстрілів позицій силовиків не зафіксовано, повідомили у штабі АТО.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець загинув, ще шістьох поранених доставлено до медичних закладів.

Найбільш складна ситуація в районі населеного пункту Кримське. Там бойовики неодноразово обстріляли українські підрозділи, використовували при цьому стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети та РСЗВ БМ-21 Град.

"Новоласпа, Гранітне, Чернухіно та Майорськ – наступні точки напруження, де стались вогневі нальоти", - повідомили в прес-центрі.

Читайте такожРНБО: Бойовики активізувалися на південному напрямку (карта АТО)На півдні ситуація швидкоплинна, бойовики ведуть обстріли, силовики здійснюють вогневі ураження у відповідь по їхнім вогневим точкам.

"Сили АТО забезпечують оборону визначених рубежів, ділянок, охорону стратегічних об’єктів, готові до будь-яких викликів, які сьогодні можуть бути реалізовані бойовиками", - додали у прес-центрі.