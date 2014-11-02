На Донбасі за добу загинули троє українських військових, 7 – поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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