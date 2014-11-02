На Донбасі за добу загинули троє українських військових, 7 – поранені
13:27, 02 листопада 2014Політика
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули троє українських військових, ще семеро дістали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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