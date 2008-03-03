Томенко хоче публічного побиття не тільки Медведька, але й ПР

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО вважає, що відповідальність за діяльність Олександра МЕДВЕДЬКА на посаді генерального прокурора України повинна нести передовсім Партія регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи заяву Партії регіонів про необхідність відставки О.МЕДВЕДЬКА,

М.ТОМЕНКО при цьому нагадав, що 3 листопада 2005 року під час голосування за призначення О.МЕДВЕДЬКА генпрокурором, згоду на це дали 303 народні депутати, серед яких одноголосно проголосувала фракція Партії регіонів, КПУ, Народної партії, СДПУ(о), Партія промисловців та підприємців України, „Вперед, Україно!”, група „Довіра народу”, НРУ та практично одноголосно - „Наша Україна”.

„Очевидно, що Генеральна прокуратура на чолі з Олександром МЕДВЕДЬКОМ не виконує у повній мірі зобов’язань, що покладені на цей орган, особливо, - в розкритті резонансних справ та в елементарному захисті законності в Україні. Водночас, коли Партія регіонів робить такі жорсткі заяви щодо відставки генерального прокурора, більш коректніше і справедливіше було би, щоби разом зі звітом генпрокурора прозвітувала і Партія регіонів, яка своїм голосуванням у 2005 році взяла на себе відповідальність за таке призначення”, - вважає народний депутат.

На думку М.ТОМЕНКА, в Україні необхідно забезпечити нормальну процедуру політичної відповідальності за принципові призначення і, говорячи про звільнення певних посадових осіб, необхідно також говорити про звітування тих політичних сил, які давали згоду на ці призначення.