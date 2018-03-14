Кабмін зробив крок до запровадження безвізу з Катаром

16:35, 14 березня 2018
Політика
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Український прапор на тлі будівлі Кабміну / REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено під час засідання уряду.

Рішення схвалено без обговорення.

У минулому місяці у МЗС заявили, що ретельно працюють над запровадженням безвізового режиму з країнами так званого шенгенського "білого списку" – тобто тими, які мають право безвізового в’їзду до ЄС.

"За "білим шенгенським списком" ми працюємо практично з усіма країнами, і можу запевнити, результати будуть. Зокрема, ми ведемо переговори з державами Перської затоки – це Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман і Саудівська Аравія" - сказав тоді директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

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Теги: #Кабмін Гройсмана#Безвіз з Катаром