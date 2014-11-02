Псевдовибори в "ЛНР" закінчилися. Бойовики заявляють про "явку" майже 62% виборців

Як передає кореспондент УНІАН, в повідомленні "ЛНР" говориться, що всього станом на 22.00 на підконтрольній "ЛНР" території області проголосували 628,138 тис. осіб або 61,74%.

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Як повідомляв УНІАН, жителі міст, які перебувають під окупацією терористичної організації "ЛНР" заявили про вимушену участь у сьогоднішніх псевдовиборах.