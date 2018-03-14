Савченко анонсувала проведення завтра брифінгу в управлінні СБУ, де її чекають на допит

Сьогодні генпрокурор повідомив, що внесе до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко у разі її неявки 15 березня на допит до СБУ.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко анонсувала проведення завтра брифінгу в Києві.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сторінці депутата у Facebook.

"15.03.2018 року о 10.30 відбудеться брифінг голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", народного депутата Надії Савченко. Адреса проведення: м. Київ, пров. Аскольдів, 3а", - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого на Донеччині при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї.

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Пізніше Савченко опублікувала у Facebook фотокопію листа на ім'я голови СБУ Василя Грицака з обіцянкою прибути на допит в разі особистого оповіщення. Вона також повідомила, що з 12 по 16 березня перебуває «із запланованою поїздкою до Європарламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС». «Про зазначений виїзд я надала офіційне повідомлення в перший відділ апарату Верховної Ради України, у встановлений законом спосіб», - заявила Савченко.

У свою чергу прес-секретар голови ВР Андрій Ковальов повідомив, що цього року Савченко не зверталася про закордонні відрядження. "Від початку 2018 року Надія Савченко не зверталася до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням відрядити її у закордонні відрядження", - сказав він. За словами Ковальова, Парубій розпорядження про закордонне відрядження Савченко не підписував.

Сьогодні, 14 березня, Луценко повідомив, що внесе до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко у разі її неявки 15 березня на допит до СБУ.