Луганський терорист Плотницький "переміг" на псевдовиборах в "ЛНР"

"На виборах глави ЛНР перемагає чинний лідер самопроголошеної республіки Ігор Плотницький, він набирає 63,17%. На виборах до парламенту самопроголошеної ЛНР перемагає рух "Мир Луганщині" з 69,18% голосів, на другому місці "Луганський економічний союз" з 24,07%, "Народний союз" - 4,96%", - йдеться у повідомленні "ТАСС".

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Нагадаємо, що у контрольованих проросійськими сепаратистами частинах українського Донбасу 2 листопада відбулося голосування на так званих "виборах". Україна, США, ЄС, генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун наголосили, що ці "вибори" нелегітимні і не будуть визнані.

На терористичних виборах у "ДНР" переміг бойовик Захарченко