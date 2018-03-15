Савченко дає брифінг (подію завершено)

У Службі безпеці Савченко чекають на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого на Донеччині при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї.

Сьогодні о 10.30 почався брифінг нардепа Надії Савченко, який був анонсований напередодні її прес-службою.

Місцем проведення заходу вказано Аскольдів провулок, 3а, де розташовано головне управління СБУ. Зазначимо, що саме у Службі безпеки Савченко чекають на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого на Донеччині при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї.

За словами генпрокурора Юрія Луценко допит має початись об 11:00.

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Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого на Донеччині при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї.

Пізніше Савченко опублікувала у Facebook фотокопію листа на ім'я голови СБУ Василя Грицака з обіцянкою прибути на допит в разі особистого оповіщення. Вона також повідомила, що з 12 по 16 березня перебуває «із запланованою поїздкою до Європарламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС». «Про зазначений виїзд я надала офіційне повідомлення в перший відділ апарату Верховної Ради України, у встановлений законом спосіб», - заявила Савченко.

У свою чергу прес-секретар голови ВР Андрій Ковальов повідомив, що цього року Савченко не зверталася про закордонні відрядження. "Від початку 2018 року Надія Савченко не зверталася до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням відрядити її у закордонні відрядження", - сказав він. За словами Ковальова, Парубій розпорядження про закордонне відрядження Савченко не підписував.

Вчора, 14 березня, Луценко повідомив, що внесе до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко у разі її неявки 15 березня на допит до СБУ.

Ввечері, 14 березня, стало відомо про повернення Савченко до України.