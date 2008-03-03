Ющенко зателефонував Путіну - говорили про газову війну

Президент РФ Володимир ПУТІН обговорив по телефону з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ проблематику виконання українською стороною домовленостей в газово-енергетичній сфері, досягнутих 12 лютого в Москві, повідомляє прес-служба Кремля.

Розмова відбулася за ініціативи української сторони, передає РІА Новости.

Під час бесіди з В.ПУТІНИМ В.ЮЩЕНКО дав найвищу оцінку президентським виборам, що відбулися в Росії, відзначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, третього березня, о 9.34 за київським часом ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» одержала телеграму ВАТ «Газпром» з повідомленням про скорочення на 25% постачання газу в Україну. Пізніше начальник Управління зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що «Газпром» скоротив постачання газу в Україну ще на 10% – до 46 млн. кубометрів.

Як раніше заявляв офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, Україна не повністю розплатилася за поставки 2007 року і з початку 2008 року продовжує неоформленное споживання палива.

Крім того, не дивлячись на досягнення в лютому домовленостей про перехід до нової схеми поставок газу, які передбачають пряме створення "Газпромом" і "Нафтогазом" двох нових СП для поставок газу і його збуту замість існуючих монополіста-експортера RosUkrEnergo і монополіста-імпортера "УкрГаз-Енерго", відповідні документи досі не підписані.

Як відзначає РІА Новости, «за підсумками лютневих домовленостей президентів український уряд повинен був підготувати свої пропозиції, але Кабінет Міністрів їх так до цих пір В.ЮЩЕНКОВІ і не представив. Перший віце-прем`єр України Олександр ТУРЧИНОВ зі свого боку також заявив, що реалізацією газу всередині країни український "Нафтогаз" займатиметься самостійно».

"Нафтогаз" минулого тижня повідомив, що повністю розрахувався з боргами 2007 року з "УкрГаз-Енерго" - своїм спільним з RosUkrEnergo підприємством. Після цього RosUkrEnergo, в якій по 50% належить "Газпрому" і двом фізичним особам, повідомила, що за газ минулого року український державний холдинг розплатився не повністю.

Третього березня увечері перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що російський "Газпром" з грудня 2007 року не платить за транзит російського газу по території України.

Коментуючи газовий конфлікт між Україною і Росією, О.ТУРЧИНОВ сказав: "На відміну від наших російських колег, які, на жаль, підтримують своїх же посередників, Україна не шантажує російський "Газпром". Хоча є для цієї підстави".

"З грудня місяця російський "Газпром" ні копійки не перерахував "Нафтогазу" за забезпечення транзиту російського газу. Але ви чули, щоб "Нафтогаз" сказав: якщо до 5 березня не будуть проведені розрахунки, ми перекриваємо вам газ?", - додав він.