Через люстрацію своїх посад лишилися вже майже 350 чиновників

Про це повідомляє ТВі с посиланням на Міністерство юстиції.

Станом на 31 жовтня в люстраційному реєстрі було оприлюднено прізвища 317 звільнених чиновників.

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Нагадаємо: в Україні 16 жовтня цього року набрав чинності закон "Про очищення влади". Люстраційний закон передбачає норму, згідно з якою особи, які займали керівні посади за режиму президентства Віктора Януковича і перебували на цих посадах протягом 1 року, повинні бути звільнені з займаних посад протягом 10 днів після набрання чинності цього закону.