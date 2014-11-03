Через люстрацію своїх посад лишилися вже майже 350 чиновників
11:49, 03 листопада 2014Політика
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Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення закону України "Про очищення влади", збільшився до 347 звільнених чиновників.
В люстраційному реєстрі було оприлюднено прізвища 317 чиновників / УНІАН
Про це повідомляє ТВі с посиланням на Міністерство юстиції.
Станом на 31 жовтня в люстраційному реєстрі було оприлюднено прізвища 317 звільнених чиновників.
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Нагадаємо: в Україні 16 жовтня цього року набрав чинності закон "Про очищення влади". Люстраційний закон передбачає норму, згідно з якою особи, які займали керівні посади за режиму президентства Віктора Януковича і перебували на цих посадах протягом 1 року, повинні бути звільнені з займаних посад протягом 10 днів після набрання чинності цього закону.
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