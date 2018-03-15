Попрацювала і пішла: Савченко заявила, що її не виганяли з сесійної зали Ради

За словами нардепа, вона самостійно повернулася до залу засідань після перерви.

Народний депутат Надія Савченко спростувала інформацію про те, що її виводили з залу засідань Верховної Ради.

Про це повідомляє "112 Україна". "Закінчилася практично робоча сесія. Я прийшла, розписалася, щоб отримати зарплату. Я зайшла в зал, відпрацювала, послухала, яке розглядається питання. Я вийшла з зали, зараз знову повернулася в зал, для того, щоб розписатися, отримати зарплату, повернутися в зал. І все", - сказала вона.

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Раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Саме через це депутата нібито змусили покинути сесійну залу Ради.

Народний депутат, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляє, що депутата Надію Савченко сьогодні вивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участі виникла певна загрозлива ситуація.

Сама ж Савченко пізніше розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.