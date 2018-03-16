Геращенко про справу Савченко: тепер нам важче буде розповідати про героїв у в'язницях РФ

Через озвучені генпрокурором обвинувачення на адресу Надії Савченко питання звільнення заручників серйозно ускладнюється, вважає Ірина Геращенко.

Через висунуті на адресу нардепа Надії Савченко обвинувачення у підготовці перевороту, Україні буде важче залучатись підтримкою західних партнерів у питанні звільнення українських політв’язнів в РФ.

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Таку думку нардеп і уповноважена з мирного урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко висловила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, українська сторона і надалі буде боротися за звільнення українських заручників, але робити це буде відтепер важче. «Ми маємо звільнити всіх. Але ...., я навіть уявити не можу, як всі ці останні події вплинуть на наш діалог з європейськими й американськими партнерами, на яких ми тиснемо щодо заручників, до яких апелюємо з вимогою тиснути на РФ в питанні звільнення. Відбувається нівеляція, дискредитація, опошлення самої теми політв'язнів , драма українців в полоні перетворюється на фарс. Нам важче буде розповідати про героїв , й це страшно. Питання серйозно ускладнюється, для мене це очевидно. Більшої шкоди нашим заручникам, більшої дискредитації важко й уявити», – написала Геращенко.