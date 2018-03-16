Член колегії МВС Геращенко: після прочитання книги Савченко у мене питань до неї вже немає (відео)

За словами Антона Геращенка, Надія у своїй книзі розкрила "своє єство, свої думки, чим вона живе, чим вона думає".

Нардеп Антон Геращенко заявив, що не має питань до колеги за парламентом Надії Савченко після того, як прочитав її книгу.

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Як заявив депутат в ефірі ток-шоу «Право на владу», він отримав повне уявлення про образ мислення та життя Надії. Савченко, своєю чергою, запропонувала повернути гроші за книгу, якщо вона так розчарувала Геращенка. Останній зауважив, що, навпаки, отримав задоволення від книги.

«Там ( у книзі – ред.) Надія розкрила своє єство, свої думки, чим вона живе, чим вона думає. Як вона служила в армії, в Іраку, як вона відносилась до своїх товаришів по службі, як товариші по службі відносились до неї. Історію про її перебування у СІЗО Російської Федерації, її переживання», - зазначив Геращенко.