Нардеп: Савченко завербували у російському ув`язненні (відео)

Парламентар Іван Вінник порадив Надії Савченко звернутися до психіатра.

Герой України Надія Савченко була завербована російськими спецслужбами під час її перебування у російській в’язниці, переконаний секретар парламентського комітету України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

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«Я глибоко переконаний в тому, що Надія Савченко була завербована, коли була у в’язниці в Російській Федерації, тому що, наприклад, не повернули ж Україні Сенцова досі. Напевно, Сенцов не зламався, а до Надії було знайдено підхід, її повернули», - заявила парламентар в ефірі ток-шоу «Право на владу», повідомляє "ТСН".

Він також пообіцяв Савченко, що оцінку її діяльності буде надавати суд.

«Якщо правда те, що зараз говорять ЗМІ з приводу складу злочину, суті, фабули того, чого ви потенційно отримаєте підозру у наступний четвер, то можливо, найкращим адвокатом буде вам навіть психіатр, на мій погляд. Тому що масові вбивства, якщо це дійсно підтвердиться, якщо це була ідея ваша. На мій погляд, окрім адвоката, треба звернутися до лікаря», - вказав Вінник.

Савченко, відповідаючи на питання депутата, заявила, що Путін вирішив повернути її, тому що у нього не було вибору.

«У Путіна не було вибору. Він би мене повернув. Живою, або мертвою», - вказала вона.

Нагадаємо, як заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, що слідство має неспростовні докази, що Надія Савченко особисто давала вказівки щодо підготовки теракту у парламенті.

“У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко — народний депутат України — особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі — урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе”, - заявив генпрокурор.