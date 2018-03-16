Окупанти модернізують воєнну інфраструктуру в Криму для розміщення ядерної зброї - МЗС

У МЗС звертають увагу світової спільноти, що Росія використовує Крим як стартовий майданчик для воєнних інтервенцій в світі.

Заступник міністра закордонних справ України з європейської інтеграції Олена Зеркаль наголошує, що Російська Федерація продовжує модернізацію воєнної інфраструктури в окупованому Криму з метою розміщення на півострові ядерної зброї.

Як повідомили у Постійному представництві України при ООН, про це йшлося у її виступі на засіданні Ради безпеки ООН у форматі Арріа щодо ситуації в окупованому Криму.

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«Ми спостерігаємо прискорену модернізацію в Криму, що вже змінило безпековий баланс в регіоні», - заявила Зеркаль.

«Росія збільшила більше ніж удвічі чисельність своїх збройних сил на півострові і здійснює подальші кроки з оновлення кримської воєнної інфраструктури для розміщення ядерної зброї», - наголосила дипломат.

«Ми усі знаємо, що нещодавно Росія розгорнула другий батальйон зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму, коли перший батальйон був розгорнутий весною минулого року. Ці системи здатні знищувати літаки, безпілотники, крилаті і балістичні ракети, дальність польоту яких становить до 400 км», - зазначила Зеркаль.

«Іншими словами, Москва перетворює Крим на величезну воєнну базу з сухопутним, повітряним та морським компонентами, використовуючи її як стартовий майданчик для її воєнних інтервенцій в інших регіонах», - підкреслила дипломат.

У цьому зв'язку вона зауважила, що одним з останніх таких прикладів є її кампанія в Сирії.