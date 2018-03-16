Чорновіл почув у висловлюваннях Савченко "штампи" адвокатів Януковича

Він заявив, що у словах Савченко вбачається позиція, що не Росія вторглася на територію України, а українська влада "розкрутила війну на Донбасі".

У висловлюваннях народного депутата з'явилися тези, які використовуються російською пропагандою, зокрема адвокатами екс-президента України Віктора Януковича.

Про це в єфірі ток-шоу "Право на владу" заявив політолог та екс нардеп Тарас Чорновіл.

Читайте такожГеращенко про справу Савченко: тепер нам важче буде розповідати про героїв у в'язницях РФ"Є завчені, заготовлені фрази. На превеликий жаль, після візиту нібито в Європу, напевно й в Європу, - хоча там теж є свої агентурні хати, як називають, і все тому подібне - появилися дуже чіткі фрази. Зараз, пригадуєте, в суді над Януковичем: "Влада здала Крим" - повторювали адвокати Януковича це, як мантру. Зараз ми чуєм (від Надії Савченко - УНІАН): "Влада здала Крим", - заявив колишній депутат.

Він заявив, що у словах Савченко вбачається позиція, що не Росія вторглася на територію України, а українська влада "розкрутила війну на Донбасі".

Чорновіл відмітив, що перед допитом у СБУ Савченко озвучила дві ідеогеми, одна з яких "проходила сквозною ниткою на московській прес-конференції Януковича", про те, що "саме лідери Майдану організували розстріл". А друга про те, що Рубан привіз в Україну російську зброю, щоб українські військові влаштовували провокації проти "ДНР" та "ЛНР", розстрілюючи їх позиції зі зброї ворога.

Як повідомляв УНІАН, секретар парламентського комітету України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник переконаний, що Савченко завербували російські спецслужби під час її ув'язнення в Росії.