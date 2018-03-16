"Це проблема психічного здоров'я": Гройсман прокоментував можливу підготовку Савченко теракту в Раді

"Те, що я чув, я в це вірю. Я в це вірю, і я думаю, що це проблема психічного здоров'я", - заявив прем'єр.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що підготовка теракту у Верховній Раді, в чому Генпрокуратура підозрює нардепа Надію Савченко, пов'язана з проблемою її психічного здоров'я.

Про це Гройсман сказав в ефірі "Радіо НВ".

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"Я не бачив матеріали. Те, що я чув, я в це вірю. Я в це вірю, і я думаю, що це проблема психічного здоров'я", - заявив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має неспростовні докази, що Надія Савченко особисто давала вказівки по підготовці теракту в парламенті.

"У слідства є неспростовні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", - заявив генпрокурор.