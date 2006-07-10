Мороз не хоче відпускати Луценка

“Буде прикро”, якщо міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вийде з лав СПУ, сказав голова Верховної Ради, лідер соціалістів Олександр МОРОЗ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Ю.ЛУЦЕНКО після призначення на посаду міністра внутрішніх справ (у лютому 2005 року) призупинив своє членство в СПУ, і зараз його вплив у партії зменшився. О.МОРОЗ не бачить необхідності нав’язувати Ю.ЛУЦЕНКУ свою точку зору з того чи іншого питання.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня перед засіданням політради СПУ Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що «якщо вона (політрада – УНІАН) прийме рішення про підтримку донецького представника на чолі майбутнього уряду, я вважаю, що це зрада, і я не буду міністром у такому уряді і членом такої партії».

О.МОРОЗ наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКУ не варто було виходити з виборчого списку СПУ під час парламентських виборів. За його словами, він у цьому переконував і Ю.ЛУЦЕНКА, і Президента України Віктора ЮЩЕНКА. На думку лідера соціалістів, присутність Ю.ЛУЦЕНКА у списку СПУ була б корисною для результатів партії на виборах. За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО «думав і робив, зважаючи на свої міркування».

Говорячи про заяви колишнього першого секретаря Політради СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО, який звинувачував О.МОРОЗА у зраді демократичної коаліції, лідер СПУ зауважив, що попросив членів Політради партії зрозуміти, що все те, що сказав Й.ВІНСЬКИЙ, нехай залишається на його совісті.

Він нагадав, що Й.ВІНСЬКИЙ звільнений згідно із його заявою з посади першого секретаря Політради партії і виведений зі складу політвиконкому СПУ.

«Якщо він настільки принциповий, що не може з такими людьми працювати, то може вийти з партії», - сказав О.МОРОЗ. Водночас він підкреслив, що якщо Й.ВІНСЬКИЙ “вважає, що може працювати, то він має визнати, що був не правий, і нехай пропонує, що зробити, щоб дезавуювати те, що він висловив у сесійній залі”.

О.МОРОЗ наголосив, що «Президент України не вважає мої дії зрадою, а дехто вважає це зрадою». На його думку, «усі ці епітети зникнуть, як тільки ми почнемо працювати стабільно, якщо влада буде працювати ефективно і будуть якісні зміни».