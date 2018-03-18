Чубаров заявляє про низьку явку на російських виборах в анексованому Криму і факти тиску на татар

Низька явка спостерігається не лише серед кримських татар, а й серед інших жителів Криму.

На виборах президента Російської Федерації в анексованому Криму спостерігається низька явка виборців і зафіксовано факти тиску на кримських татар.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Нас вразила маленька кількість людей, які пішли і йдуть на вибори. Ми очікували такого від кримськотатарського народу, від наших співвітчизників, що вони в своїй більшості не підуть», - зазначив він.

Крім того, за даними Чубарова, низька явка спостерігається не лише серед кримських татар, а й серед інших жителів Криму.

Також голова Меджлісу повідомив про факти тиску на кримських татар. «Дзвонять всім керівникам бюджетних підприємств, установ, лікарень, шкіл, бо керівників зобов'язали відповідати за своїх працівників, незважаючи на те, де вони проживають і на яких дільницях голосуватимуть», - додав Чубаров.

Читайте такожУ Севастополі видають медаль і солодощі всім, хто проголосував на виборах президента Росії (фото)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, в день річниці незаконної анексії Криму, в Росії проходять вибори президента. «Голосування» проходить, у тому числі на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна домагатиметься невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму і запровадження санкцій проти їх організаторів.

Євросоюз не визнає проведення Росією виборів в анексованому Криму. Відповідну заяву оприлюднила високий представник ЄС у закордонних справах і з безпекової політики Федеріка Могеріні. Свою позицію щодо невизнання виборів у Криму також висловили Канада, Естонія і Норвегія.

Українські дипломати звернулися до керівництва Організації Об'єднаних Націй з приводу проведення Росією незаконних виборів у Криму.