На Майдані протестують проти російських "виборів" у Криму, спалили опудало Путіна (фото, відео)

Учасники тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим - це Україна".

У центрі Києва зібралися учасники акції проти російських "виборів" президента, які проходять 18 березня у анексованому Криму. Як повідомляє Українська правда з місця події, на акцію зібралися близько 50 людей. Читайте такожВ Києві під російським посольством посилили охорону, перекрито Повітрофлотський проспект (фото) Учасники тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим - це Україна". Відео Українська правда в Facebook Також учасники акції принесли з собою опудало у костюмі, до голови якого приклеїли фотографію обличчя президента РФ Володимира Путіна, та вигукують "Путін, геть з Криму!". Згодом це опудало мітингарі спалили. Відео Українська правда в Facebook

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