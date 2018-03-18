На Майдані протестують проти російських "виборів" у Криму, спалили опудало Путіна (фото, відео)
У центрі Києва зібралися учасники акції проти російських "виборів" президента, які проходять 18 березня у анексованому Криму.
Як повідомляє Українська правда з місця події, на акцію зібралися близько 50 людей.
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Учасники тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим - це Україна".
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Також учасники акції принесли з собою опудало у костюмі, до голови якого приклеїли фотографію обличчя президента РФ Володимира Путіна, та вигукують "Путін, геть з Криму!".
Згодом це опудало мітингарі спалили.
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